Enrique Galindo pone en marcha renovación de calle Oro, en la tradicional zona de Morales

El Alcalde destacó que la obra se suma a las acciones viales realizadas en los últimos tres meses; acompañado por vecinas y vecinos del sector, el Presidente Municipal explicó que la obra será ejecutada por una constructora potosina y contempla 10 mil metros cuadrados de fresado y 10 mil metros cuadrados de pavimento.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha la renovación de la calle Oro, en la Fracción Morales, una de las zonas más tradicionales y representativas de San Luis Capital, con una intervención que mejorará las condiciones de movilidad para quienes habitan y transitan diariamente por este sector.

Al dar inicio a los trabajos, el Alcalde destacó que esta obra forma parte del programa Vialidades Potosinas 2.0 y se suma a las acciones de renovación vial emprendidas durante los últimos tres meses. “Nuestro propósito es mejorar la movilidad y mejorar las condiciones de vida de muchas familias, sin intereses políticos ni condiciones de ningún tipo”, afirmó.

Enrique Galindo señaló que, como en las demás obras realizadas mediante Vialidades Potosinas 2.0, la pavimentación de la calle Oro contempla materiales y procesos que garantizan una vida útil por encima de lo establecido en la Ley de Obras Públicas. La intervención abarcará 10 mil metros cuadrados de fresado y 10 mil metros cuadrados de pavimento, además de pintura en carriles, guarniciones, pasos peatonales y señalética.

El Alcalde resaltó además que los trabajos estarán a cargo de una constructora potosina, lo que permite que la inversión genere empleo y derrama económica local mediante la contratación de mano de obra y la adquisición de materiales. Añadió que, mediante el convenio establecido con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), parte de las utilidades de las empresas participantes se destina al DIF Municipal para fortalecer obras de asistencia social.

El Presidente de la CMIC San Luis, Leopoldo Stevens Pérez, explicó que durante el año pasado estos recursos fueron destinados a la construcción del Centro de Salud Mental, único de su tipo en San Luis Potosí, mientras que este año serán canalizados a la construcción de la nueva Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas. Con la renovación de la calle Oro, el Gobierno de la Capital fortalece la infraestructura vial de una zona tradicional de San Luis Capital y mejora las condiciones para la movilidad cotidiana de sus habitantes, mediante una intervención integral que contempla no solo la superficie de rodamiento, sino también elementos de seguridad y señalización.