Reconocen impulso de Enrique Galindo a la innovación y vinculación empresarial en San Luis Potosí

Feria de Proveeduría fortalece la vinculación comercial y prepara a empresas potosinas ante los retos tecnológicos: Javier González Núñez, conferencista

El conferencista Javier González Núñez reconoció al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, por el impulso que su administración brinda a eventos como la reciente Feria de Proveeduría, al considerar que estos espacios no solo fortalecen la vinculación comercial, sino que también contribuyen a la preparación y capacitación de las empresas locales ante los retos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías.

Durante su participación en el encuentro organizado por el ayuntamiento, González destacó como positivo que emprendedores y personas con experiencia en el ámbito productivo participen en la administración pública. En este sentido, señaló a Enrique Galindo como un gobernante conocedor de estos temas y con capacidad para promover acciones que beneficien al sector productivo.

Añadió que existen experiencias internacionales, como las de Estonia, Arabia Saudita y Dubái, donde la visión enfocada en la innovación y el emprendimiento ha permitido alcanzar resultados destacados. “Esto es lo que necesita cualquier país, no solo México, pero debo decir que estamos en el mejor país para hacer cosas”, expresó el especialista.