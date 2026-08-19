El próximo viernes cierran inscripciones para el 3er Seminario Municipal de Empresas Sostenibles 2026

Las personas interesadas pueden inscribirse en la liga: https://forms.gle/RMSfy2a5yziQDGWR9

Este evento se lleva a cabo con la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno de San Luis Capital e instituciones de educación superior

El próximo viernes 21 de agosto concluye el tiempo para formar parte del 3er Seminario de Empresas Sostenibles 2026, que este año se desarrolla bajo el lema: «Economía Circular en el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa», en el marco del programa Distintivo Comunidad Futuro.

La Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Capitalino recordó que éste será un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias para impulsar modelos de desarrollo sostenible, fortalecer la competitividad de las organizaciones y promover la alineación de las prácticas productivas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsados por la ONU.

La invitación está dirigida a personas empresarias, académicas, servidoras públicas, estudiantes y público en general, cuyo interés sea construir una sociedad más responsable, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible.

Este importante esfuerzo es coordinado por el Gobierno de San Luis Capital en colaboración con integrantes del Comité Técnico Evaluador del Distintivo Comunidad Futuro como el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Politécnica y el Tecnológico de Monterrey TEC Campus San Luis. Este evento es el jueves 27 de agosto, de 8:30 a 14:30 horas en las instalaciones del Colegio de San Luis, Parque Macul 155, Colinas del Parque.

La Dirección de Desarrollo Económico recordó que para inscribirse en el 3er Seminario de Empresas Sostenibles «Economía Circular en el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa», es necesario hacerlo en la siguiente liga: https://forms.gle/RMSfy2a5yziQDGWR9