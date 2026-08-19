Invita Cultura Municipal a disfrutar de Jueves Literario con lectura colectiva de autoras potosinas.

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal de San Luis Potosí para promover la lectura, la creación literaria y el talento de las escritoras locales, este jueves 20 de agosto se llevará a cabo el Jueves Literario “Lectura colectiva, autoras potosinas”, a las 18:00 horas en el Patio Central de Palacio Municipal.

El encuentro, impulsado por la Dirección de Cultura Municipal, será un espacio para reconocer y difundir la literatura escrita por mujeres de San Luis Potosí, a través de la participación de las escritoras Lucía Hernández Cruz, Miroslaba de la Rosa Arteaga y Nancy Lorena Pantoja Zavala, quienes compartirán con el público fragmentos de tres obras que abordan, desde distintas perspectivas, temas como el amor, la memoria, las raíces, la identidad, la pérdida, la vida cotidiana y la transformación.

Durante la jornada se presentará “Habitar el amor”, de Lucía Hernández Cruz, propuesta poética que explora el amor como una forma de existencia, encuentro y renovación; “Entre las raíces de una ceiba”, de Miroslaba de la Rosa Arteaga, obra integrada por versos, cuentos y prosas en torno a la memoria, la infancia, la madurez y la búsqueda de paz; así como “Promesas de luz y oscuridad”, de Nancy Lorena Pantoja Zavala, que transita entre lo íntimo y lo fantástico para abordar la memoria, el amor, la pérdida, el linaje y la pertenencia.

La propuesta de esta lectura colectiva busca poner en diálogo las tres obras para reconocer tanto las particularidades de cada autora como los puntos de encuentro entre sus distintas formas de entender y ejercer la escritura: el encuentro, las raíces y aquellos territorios donde la memoria, lo cotidiano y lo fantástico se entrelazan.

El encuentro será presentado por el Mtro. Juan Antonio Silva y contará con la participación de las tres autoras, quienes además de su producción literaria han desarrollado actividades relacionadas con la formación, promoción y difusión de la literatura.

Al respecto, el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer los espacios de diálogo en torno a la literatura y, al mismo tiempo, acercar al público a la obra de creadoras potosinas que contribuyen al enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad.

“Desde la cultura construimos espacios para encontrarnos con nuestras propias historias y con las voces que forman parte de nuestra identidad. Esta lectura colectiva nos permite reconocer el talento de nuestras escritoras potosinas y acercar sus obras a nuevos públicos”, señaló.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, refrenda así su compromiso con la promoción de la cultura y la literatura como herramientas para fortalecer la identidad, la participación y la convivencia de las y los potosinos.

La Dirección de Cultura Municipal invita a la ciudadanía a ser parte de este Jueves Literario “Lectura colectiva, autoras potosinas”, este jueves 20 de agosto, a las 18:00 horas, en el Patio Central de Palacio Municipal. La entrada es abierta al público.