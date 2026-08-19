RICARDO GALLARDO SE MANTIENE ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS

* El Gobernador de San Luis Potosí alcanza 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional en el ranking de Polls.Mx, con corte al 18 de agosto.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene entre los mandatarios estatales con mayor respaldo ciudadano del país, de acuerdo con el más reciente ranking de Polls.Mx, con corte al 18 de agosto, al alcanzar 57.9 por ciento de aprobación y ubicarse en el cuarto lugar nacional.

La medición coloca al Gobernador potosino por encima de Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, quien registró 57.2 por ciento, y de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 56.5 por ciento. Asimismo, Ricardo Gallardo destacó como el mandatario mejor evaluado entre los gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación incluidos en el ejercicio.

Este respaldo ciudadano hacia Ricardo Gallardo se debe a que su administración estatal mantiene presencia permanente en las cuatro regiones del Estado, mediante recorridos por municipios, comunidades y colonias para atender directamente las necesidades de las familias. A través de programas como “Seguridad Alimentaria”, “Tu Casa, Tu Apoyo”, “Tarjeta Rosa”, “Tarjeta Joven” y la entrega gratuita de útiles escolares, con el programa “Regreso a Clases” 2026, el Gobernador de San Luis Potosí refuerza la entrega directa de los apoyos para las familias de los 59 municipios.

A la atención social se suma una agenda permanente de infraestructura, desarrollo económico, conectividad y generación de empleos, con obras estratégicas como el paso vehicular a desnivel de la Arena Potosí y nuevos proyectos que se construyen para fortalecer la movilidad metropolitana y estatal como el Puente de la Familia y las nuevas autopistas a Matehuala y Querétaro que se construyen en conjunto con la iniciativa privada. Estos resultados consolidan el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo con un acercamiento real con la ciudadanía, manteniendo a San Luis Potosí entre las entidades con mayor respaldo a nivel nacional.