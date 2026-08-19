EL TESTAMENTO BRINDA CERTEZA JURÍDICA A FAMILIAS POTOSINAS : J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ

* De septiembre a diciembre, la campaña Meses del Testamento ofrecerá este trámite a precio preferencial para proteger el patrimonio y prevenir conflictos familiares.

San Luis Potosí llevará a cabo de septiembre a diciembre la campaña Meses del Testamento, mediante la cual las familias podrán realizar este trámite a un precio preferencial de dos mil pesos, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre sus bienes y evitar futuros conflictos relacionados con el patrimonio.

Bajo el lema “Decidir hoy, es proteger mañana”, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, pusieron en marcha esta estrategia, que acerca a la población un instrumento legal fundamental para establecer de manera clara el destino de sus bienes.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó la coordinación con el Colegio de Notarios de San Luis Potosí para facilitar el acceso al trámite y generar una mayor cultura de prevención entre las familias potosinas.

Durante los cuatro meses de la campaña, las y los interesados podrán aprovechar este costo especial y dejar establecida legalmente su voluntad, protegiendo su patrimonio y dando certeza a sus seres queridos.