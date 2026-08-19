Soluciones no argüendes, necesita Valles.

CAMINANTE

Toño Martínez

Mientras Ciudad Valles enfrenta creciente deterioro de los servicios municipales como el agua, basura, calles en mal estado, desorden del ambulantaje, seguridad y falta de funcionabilidad urbana, el presidente municipal David Armando Medina Salazar quedó atrapado en una red de argüendes políticos y en el juego de José Luis Romero Calzada alias «El Tecmol».

Romero Calzada le tendió la cama y Medina Salazar se acostó. El equipo de colaboradores y asesores del alcalde si es que tiene, no le ayudan en lo mínimo y eso lo dejó en manos de propagandistas que funcionan como altoparlantes de sus declaraciones sin análisis crítico que le permita corregir errores y fallas; lo embarcan en campañas negras para responder todo lo que le manden y golpear a sus opositores.

Vamos a ver los hechos: El abasto de agua a la ciudad es cada vez peor como demuestran los constantes cortes al suministro. La solución que ofrece David Medina al entregar el proyecto de «Agua Clara» para traer el liquido desde el manantial del mismo nombre en la quebrada del río Tampaón en Aquismon, diseñado por el ex alcalde Eligio Quintanilla González, es el mismo que han planteado administraciones municipales posteriores y no ha pasado nada. Es un plan, no una obra por realizar.

La basura, generación, recolección, tratamiento innovador para utilizar los desechos y convertirla en bio combustibles es un estruendoso fracaso. No hubo visión para crear un plan avanzado

El mal estado de las calles recubiertas con concreto hidráulico fracturado con asfalto, con más hoyos que Irán tras los bombardeos de Estados Unidos, son un golpe que desmiente cualquier anuncio de mantenimiento.

Vamos, ni siquiera la administración de Medina Salazar ha estructurado un programa de pavimentaciones nuevas porque las construidas son obras del Gobernador Ricardo Gallardo, y a él, solo han tocado pedacería.

Otra deficiencia es el alumbrado público con un número cada vez mayor de lámparas apagadas que aumentan la delincuencia. Pasa lo mismo en la zona rural.

En otras circunstancias podría decirse que lo que esta haciendo «El Tecmol» con sus reclamos constantes y señalamientos contra la autoridad municipal son parte de una estrategia política para conseguir apoyo popular, pero va más alla; Romero Calzada no solo censura sino que resuelve necesidades y por aquello de que obras son amores y no buenas tardes razones, le está sacando amplia ventaja desde ahora a cualquiera de los ahijados de David Medina como su hijo David Medina Avendaño, Anel Coronado, Jesus Guadalupe González Vargas y Berenice Soria. Y no se diga a otros postulantes.

Que está loco, que es un payaso vulgar y grosero seguro que si, pero ha capturado intención del voto.

David Medina, aunque esté al cuarto para las doce de cumplir su segundo mandato, puede dar un golpe de timón al barco sacudiéndose las cáscaras que lo atrofian y actuar.