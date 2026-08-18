ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO DA SOLUCIÓN A DRENAJE COLAPSADO EN PAVÓN ANTE INACCIÓN DE INTERAPAS

– El edil afirmó, ante decenas de habitantes, que su Gobierno no esperará a que el organismo actúe por responsabilidad; hoy, se invierten recursos propios para atender necesidades urgentes.

– El Ayuntamiento destina más de un millón de pesos para sustituir líneas sanitarias y resolver una problemática que afectó durante meses a habitantes de Rancho Pavón y San Andrés.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, puso en marcha este martes una obra hidráulica más en el municipio, consistente en la reposición de líneas de drenaje sanitario en la calle Volcán, ante una problemática que durante meses afectó a familias de las colonias Rancho Pavón y San Andrés con la expulsión de aguas negras, malos olores y colapsos que incluso alcanzaron el interior de las viviendas, pese a que la responsabilidad del servicio corresponde al organismo intermunicipal INTERAPAS.

Ante lo que calificó como una actuación omisa e insensible por parte del organismo, el Gobierno Municipal determinó intervenir porque, por encima de competencias administrativas, la prioridad es atender a la población y evitar que las familias paguen las consecuencias de deficiencias ajenas a ellas, garantizar servicios básicos y atender las necesidades más urgentes.

“Hoy venimos a demostrar con hechos que, en Soledad sí atendemos el tema del agua y sí atendemos el tema de los drenajes, no es nuestra obligación y no es nuestra responsabilidad, pero aquí estamos para trabajar; este Gobierno no se va a quedar sentado en un escritorio esperando a que INTERAPAS decida venir a arreglar una fuga de aguas negras que duró meses”, afirmó el Alcalde, quien sostuvo que el Ayuntamiento sigue firme en la ruta de consolidar la autonomía en el servicio de agua para la población soledense.

La obra representa una inversión de más de un millón de pesos, para intervenir más de 100 metros lineales de drenaje sanitario mediante demolición y retiro de pavimento dañado, excavaciones, sustitución de tuberías de diferentes diámetros, rellenos, construcción de pozos de visita y reposición de concreto hidráulico. Los trabajos beneficiarán de manera directa e indirecta a casi cuatro mil personas y permitirán resolver una afectación sanitaria y de inundaciones que permaneció sin una respuesta efectiva de la autoridad responsable.

“Un agradecimiento enorme de parte de todos nosotros, ya que muchas familias vecinas de esta zona hemos sido afectadas por esta situación, por el mal olor y la acumulación de agua negra, con este apoyo del equipo del Alcalde para la rehabilitación de las calles es muy importante, muchas gracias y sepan que cuentan con nuestro apoyo siempre”, expresó María Teresa Rodríguez, beneficiaria de la obra, quien reconoció la respuesta del Gobierno Municipal ante una problemática que afectaba directamente la calidad de vida de las familias.

El Alcalde cuestionó que INTERAPAS haya intervenido el lugar con un equipo vactor en el momento en que se supo que el Ayuntamiento iniciaría los trabajos de obra, y reiteró que el Gobierno Municipal no esperará a que la población quede desatendida por las deficiencias de un organismo que también debe responder por los servicios en Soledad.

Finalmente, dijo que el cambio que transforma se refleja en obras que atienden problemas reales y acercan al Gobierno a las familias, con acciones que generan condiciones de mayor salubridad, seguridad y bienestar para la población.