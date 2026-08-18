Conservación del Templo del Carmen fortalece el patrimonio de San Luis Capital

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México destaca que preservar este inmueble también beneficia a la comunidad que lo habita, disfruta y reconoce como parte de su identidad.

La intervención de la torre del Templo de Nuestra Señora del Carmen representa una acción de conservación del patrimonio cultural que trasciende la protección de un inmueble histórico, al mantener un espacio que forma parte de la vida cotidiana y de la identidad de San Luis Capital, destacó Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El funcionario federal explicó que el Programa de Apoyos a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial tiene como propósito contribuir a que los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial se mantengan en condiciones adecuadas de conservación. En el caso de San Luis Capital, señaló que este trabajo se realiza mediante la coordinación con el Ayuntamiento para preservar inmuebles emblemáticos del Centro Histórico, que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro.

Balandrano Campos resaltó que el objetivo de estas acciones no se limita a conservar los elementos arquitectónicos, sino que busca generar beneficios para las personas que conviven con estos espacios. Señaló que el Templo del Carmen es utilizado diariamente por habitantes y visitantes, ya sea como espacio de culto, de encuentro o simplemente como un punto de referencia dentro de la ciudad.

El director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural subrayó que, aunque la conservación de los elementos materiales es fundamental, los principales beneficiarios son quienes hacen suyo el patrimonio, lo reconocen como parte de su entorno y contribuyen a su cuidado. En este sentido, destacó que la intervención de la torre permitirá mantener vigente un inmueble que forma parte de la memoria colectiva y del paisaje histórico de San Luis Capital.