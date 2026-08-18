Gobierno de la Capital renueva 70 canchas con el programa “De Color Mi Jugada”

La Dirección de Servicios Municipales intervino el Centro Deportivo Comunitario Valle Dorado con un mural de arte urbano para mejorar este espacio deportivo y fortalecer la convivencia comunitaria.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, alcanzó 70 canchas renovadas mediante el programa “De Color Mi Jugada”, que transforma espacios deportivos con intervenciones de arte urbano para fortalecer su uso por parte de niñas, niños, jóvenes y familias.

La cancha número 70 fue intervenida en el Centro Deportivo Comunitario Valle Dorado, donde los artistas urbanos Rodman, Soto y Copas realizaron un mural que renovó la imagen del espacio y le dio una nueva identidad, con el propósito de generar un entorno adecuado para la práctica deportiva y la convivencia.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, destacó que “De Color Mi Jugada” combina deporte y arte urbano para recuperar espacios públicos y favorecer que las comunidades cuenten con lugares dignos para realizar actividades recreativas y fortalecer la convivencia.

Añadió que este avance es resultado del impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos a la recuperación y transformación de espacios deportivos en distintos puntos de San Luis Capital, mediante acciones que contribuyen a mejorar su imagen y promover su apropiación por parte de la comunidad.

“La llegada a la cancha número 70 representa un nuevo paso en este esfuerzo por recuperar y renovar espacios públicos en la ciudad, llevando color y vida a más colonias de San Luis Capital”, expresó Christian Azuara.