Gobierno de la Capital realiza labores de limpieza y mantenimiento en el tradicional Camino a la Presa

El Ayuntamiento retiró maleza y basura, además de realizar poda de árboles, para conservar en mejores condiciones este espacio de uso recreativo y ambiental.

El Gobierno de la Capital realizó labores de limpieza y mantenimiento en el tradicional camino a la presa, donde se llevaron a cabo trabajos de retiro de maleza, poda de árboles y recolección de basura para conservar en mejores condiciones este espacio público de uso recreativo.

Estas acciones contribuyen a mantener limpio y transitable este concurrido espacio, que es utilizado por habitantes de San Luis Capital para realizar actividades recreativas y de convivencia al aire libre.

El Gobierno de la Capital invitó a la población a disfrutar de esta zona y contribuir con su conservación, principalmente mediante la correcta disposición de residuos y evitando arrojar basura en las áreas verdes y zonas de rodamiento vehicular.

Asimismo, se informó que las y los usuarios pueden acudir a la Casa Colorada Municipal, donde se ofrecen actividades lúdicas para toda la familia, además de información de interés público relacionada con el cuidado y la protección del medio ambiente.

Todas las actividades y servicios que se ofrecen en este espacio son completamente gratuitos.