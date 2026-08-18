SOLEDAD RESPALDA A JÓVENES BOXEADORES QUE REPRESENTARÁN AL MUNICIPIO EN FUNCIÓN NACIONAL

– “Giro Campos” hará su debut profesional y “El Zurdo” Jiménez buscará una nueva victoria este 22 de agosto en la Arena Potosí.

Con el respaldo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez brindó apoyo a dos jóvenes boxeadores para fortalecer su preparación y participación en la función de box que se realizará este 22 de agosto en la Arena Potosí, donde compartirán cartel con pugilistas reconocidos a nivel nacional y ante una audiencia televisiva a través de Box Azteca.

A través de la Coordinación de Deportes Municipal, el Gobierno de Soledad impulsa el talento deportivo local y genera condiciones para que jóvenes atletas puedan avanzar en sus carreras y representar con orgullo al municipio; este respaldo forma parte de una política de cercanía con las nuevas generaciones, que busca escuchar sus necesidades y acompañar sus esfuerzos para alcanzar nuevas metas.

Ángel de Jesús Campos Pérez, conocido en el mundo del boxeo como “Giro Campos”, hará esa noche su debut profesional, después de varios años de entrenamiento. “Estoy feliz, emocionado y nervioso porque es mi primera pelea profesional, pero me siento preparado, le agradezco mucho al Alcalde Juan Manuel Navarro y los invito a mi debut este 22 de agosto”, expresó el joven, quien combina sus entrenamientos con sus estudios universitarios y su trabajo.

Por su parte, José Jesús Jiménez, “El Zurdo Jiménez”, llegará a esta función con seis peleas profesionales y siete años de trayectoria en el boxeo. “Estoy muy contento de pelear aquí, en mi tierra, y de poder representar a Soledad y a nuestro Estado, y agradezco mucho al Alcalde Juan Manuel Navarro por el apoyo que nos está brindando”, señaló.

El Ayuntamiento invita a las familias soledenses a acompañar a ambos pugilistas este 22 de agosto en la Arena Potosí y ser parte del respaldo a los jóvenes talentos locales, como muestra del cambio que impulsa el Alcalde y del compromiso de mantener un Gobierno cercano a la juventud y al deporte.