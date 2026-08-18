GCM DE SOLEDAD BRINDA APOYO A FAMILIA EN TRASLADO DE MENOR A HOSPITAL

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez auxiliaron por la madrugada, a un padre de familia que trasladaba al Hospital General de Soledad a su hija de 9 años, ya que necesitaba atención médica de urgencia.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, los agentes fueron abordados por el conductor de un vehículo, explicando la situación y solicitando el apoyo para abrir paso vehicular y que le permitiera su llegada al área de urgencias.

De manera inmediata los oficiales brindaron el acompañamiento hasta el Hopital General de Soledad, ubicado en Valentín Amador de la colonia San Francisco, donde la pequeña fue recibida por personal médico del área de pediatría.

Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de proteger y servir a la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia.