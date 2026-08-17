URBANIZACIÓN DE SEGUNDO TRAMO DE AV. PONCIANO ARRIAGA EN SOLEDAD ENTRA EN SU ETAPA FINAL

– La obra fortalecerá la conexión vial entre Circuito Potosí Oriente y la colonia San Antonio, integrando infraestructura hidráulica, iluminación y seguridad para la movilidad de las familias.

El Alcalde de Soledad Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz informó que la rehabilitación integral de la Avenida Ponciano Arriaga registra un progreso del 90 por ciento, por lo que la obra ha entrado en su fase de conclusión; los trabajos se concentran en los detalles finales de la infraestructura pluvial, como la construcción de rejillas captadoras y cajas de registro de colectores, además de tareas de limpieza fina, pintura de guarniciones e instalación de señalética vial.

El Alcalde explicó que la conclusión de los colectores e infraestructura hidráulica son una prioridad para garantizar un óptimo drenaje pluvial y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias: “esta intervención responde a un plan integral del Gobierno Municipal orientado a resolver rezagos históricos en materia de movilidad y servicios básicos, transformando arterias que por años permanecieron desatendidas en beneficio directo de la población”.

La modernización de la Avenida Ponciano Arriaga dará continuidad al flujo vehicular de la zona y creará un enlace directo desde el Circuito Potosí Oriente hacia la colonia San Antonio; con esta ruta, el municipio consolida una alternativa vial estratégica para desahogar el tráfico de avenidas de alto flujo como San Pedro y Valentín Amador, complementando el proyecto con pavimento de concreto hidráulico, banquetas renovadas, guarniciones y un moderno sistema de alumbrado público.

Navarro Muñiz enfatizó que esta acción refleja el compromiso de su administración por entregar obras duraderas y con estándares de alta calidad, y dijo que el objetivo central es brindar espacios viales dignos y funcionales que garanticen traslados más seguros para peatones y automovilistas, respondiendo de manera puntual a las solicitudes ciudadanas y manteniendo una presencia constante en las colonias.

Con la entrega próxima de la Avenida Ponciano Arriaga, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma el ritmo de trabajo en la ejecución de obra pública, que optimizará los tiempos de traslado y elevará la plusvalía de la zona, reforzará la seguridad vial e impulsará el desarrollo urbano sostenible en favor de las familias soledenses.