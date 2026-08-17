RICARDO GALLARDO ARRANCA “MESES DEL TESTAMENTO” PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LAS FAMILIAS POTOSINAS

* De septiembre a diciembre, las y los potosinos podrán realizar su testamento a un costo preferencial; elementos de la Guardia Civil Estatal, paramédicos de la Cruz Roja y bomberos tendrán el trámite gratuito.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la campaña “Septiembre a Diciembre, Meses del Testamento”, mediante la cual las familias potosinas podrán acceder a este trámite a un precio especial reducido, con el objetivo de proteger su patrimonio, garantizar que sus bienes sean distribuidos conforme a su voluntad y prevenir futuros conflictos legales.

Durante el evento, realizado en el Centro de Negocios Potosí, y acompañado por Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y de Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, así como por funcionarias y funcionarios estatales, el Mandatario Estatal destacó la importancia de fomentar una cultura de previsión y certeza jurídica, al señalar que contar con un testamento permite brindar tranquilidad a las familias, evitar litigios y establecer con claridad el destino del patrimonio. En San Luis Potosí, este instrumento puede realizarse desde los 16 años de edad, siempre que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades y pueda expresar claramente su voluntad.

Como parte del arranque de la campaña, Ricardo Gallardo realizó la entrega simbólica de tres testamentos a integrantes de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, instituciones cuyos elementos podrán acceder sin costo a este beneficio como reconocimiento a su labor permanente en favor de la seguridad y el auxilio de la población, considerando extender este apoyo a elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como a personas adultas mayores.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo hizo un llamado a las y los potosinos a aprovechar esta campaña y realizar su testamento, el cual tendrá un costo de 2 mil pesos de septiembre a diciembre, obteniendo, así, un documento que representa un acto de amor, responsabilidad y compromiso con sus familias, ya que contar con este documento permite prevenir disputas, proteger el patrimonio y fortalecer la tranquilidad de quienes más se quiere.