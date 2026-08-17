Coordinación y colaboración ciudadana permiten localizar tanque de gas cloro

La pronta atención al reporte de INTERAPAS y la colaboración de la ciudadanía permitieron ubicar el tanque en una cochera al sur de la ciudad, donde autoridades mantienen un operativo preventivo conforme a los protocolos establecidos.

Gracias al trabajo coordinado entre autoridades, la colaboración ciudadana y la pronta reacción ante el reporte emitido por INTERAPAS, fue posible localizar un tanque de gas cloro que había sido sustraído de un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.

El tanque fue localizado en una cochera de un domicilio ubicado al sur de la ciudad.

Nuestro personal del área de Inspección mantiene presencia en el lugar y trabaja de manera coordinada con elementos de seguridad, a fin de contribuir a salvaguardar la integridad de la población y dar seguimiento a los hechos conforme a los protocolos establecidos.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo para la ciudadanía.