“Ciudadanos y Gobierno, consolidan política de seguridad en la Capital”: Enrique Galindo

Casi 2 mil integrantes de los más de 850 Comités de Seguridad e Inteligencia Social participaron en el encuentro convocado por el Gobierno de la Capital, que fortalece una red ciudadana que ha llegado al 97% del municipio y que aporta información territorial para prevenir delitos y mejorar la respuesta policial.

El Gobierno de la Capital consolidó la participación ciudadana como uno de los pilares de su modelo de seguridad, al reunir a casi 2 mil integrantes de los más de 850 Comités de Seguridad e Inteligencia Social que actualmente funcionan en San Luis Capital. Encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el encuentro refrendó una estrategia que vincula directamente a la ciudadanía con la Policía Municipal para transformar el conocimiento de cada colonia, comunidad y sector en información útil para la prevención.

Durante el encuentro se reconoció la participación de vecinas, vecinos, comerciantes, estudiantes y representantes de distintos sectores que mantienen comunicación directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal para reportar situaciones de riesgo, identificar problemáticas y contribuir a la construcción de entornos más seguros, con una estrategia que fue reconocida con el Sello de Garantía de Bienestar y que ya ha alcanzado un 97 por ciento de integración.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este modelo parte de una premisa fundamental: la seguridad se fortalece cuando la información que generan las corporaciones se complementa con el conocimiento que tienen las propias comunidades sobre lo que ocurre en su territorio.

“El modelo de seguridad tiene dos fuentes de información: la policía tiene información criminal y el ciudadano tiene información territorial. Cuando ambas se juntan, generamos inteligencia social”, explicó el Presidente Municipal.

Desde 2024, el Gobierno de la Capital ha fortalecido la evolución del modelo de seguridad municipal hacia un esquema de seguridad ciudadana, mediante la organización de comités y el establecimiento de canales permanentes de comunicación entre la población y la Policía Municipal.

La red ha crecido progresivamente hasta superar los 900 Comités de Seguridad e Inteligencia Social, que permiten mantener una comunicación más cercana con las comunidades y detectar de manera oportuna situaciones que pueden representar riesgos para la población.

Este encuentro da continuidad al trabajo realizado en 2025 y representa un nuevo impulso a la estrategia de participación ciudadana, al ampliar la coordinación entre autoridades y sociedad y fortalecer la capacidad preventiva en las distintas zonas de San Luis Capital.

Con esta red, el Gobierno de la Capital consolida un modelo de seguridad que no depende únicamente de la presencia policial, sino de la capacidad de gobierno para escuchar, organizar y convertir la información de la ciudadanía en acciones preventivas, bajo un principio de corresponsabilidad en la construcción de una ciudad más segura.