DIF DE SOLEDAD MANTIENE INSCRIPCIONES ABIERTAS EN CAPULLITOS EN APOYO A MADRES Y PADRES TRABAJADORES

– Las estancias infantiles brindan cuidado integral y formación lúdica a niñas y niños, facilitando que madres y padres de familia desempeñen sus jornadas laborales con la tranquilidad de que sus hijos están en un entorno seguro y profesional.

Con el firme compromiso de respaldar a las familias soledenses y brindar certidumbre a la economía del hogar, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene abiertas las inscripciones para ingresar a los Centros de Atención Infantil Capullito I y II, programa permanente municipal que está especialmente orientada a responder a las necesidades de madres y padres trabajadores que diariamente salen a laborar y requieren de un espacio confiable, cálido y altamente profesional para la atención y cuidado de sus hijas e hijos a partir de un año de edad.

La Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, destacó que estas estancias infantiles además de operar como centros de resguardo, también son espacios dedicados a potenciar el desarrollo integral, cognitivo y emocional de la niñez, ya que através de un programa estructurado de actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas adaptadas a cada etapa de crecimiento, se impulsa el aprendizaje temprano y la interacción social.

Asimismo, resaltó que todo el personal a cargo recibe capacitación continua y especializada para garantizar una atención con altos estándares de calidad y calidez humana, dando cumplimiento a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar un gobierno cercano que atienda las prioridades de la ciudadanía. “ En los centros Capullito se busca identificar y atender de manera oportuna cualquier necesidad particular en el desarrollo de las niñas y niños, fortaleciendo sus habilidades dentro de un ambiente idóneo y protegido”.

Explicó que el trámite de ingreso se realiza de forma directa y que la integración de las y los menores puede darse de manera inmediata conforme a la disponibilidad de cada grupo, por lo que hizo un llamado a las madres y padres trabajadores a acercarse a conocer los requisitos necesarios en las oficinas centrales del DIF Municipal que atienden en la calle Huerta del Nogal número 231, fraccionamiento San Gerardo, o a través de las líneas telefónicas 444 831 1654 y 444 854 5102, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Asimismo, pueden acudir a la estancia Capullito I, ubicada en la calle Aldama número 112 en la Zona Centro, o comunicarse al teléfono 444 831 4885, y de igual forma a la estancia Capullito II, situada en la Avenida Genovevo Rivas Guillén Norte número 401, en la colonia Rivas Guillén Norte, con el teléfono 444 166 0576.