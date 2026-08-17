SOLEDAD INVITA A DISFRUTAR EL DÍA DE LA GARNACHA EN LA FENAPO CON ENCHILADAS GRATUITAS

– Este viernes 21 de agosto, el Ayuntamiento compartirá sus tradicionales enchiladas potosinas de manera gratuita con familias y visitantes de la Feria Nacional Potosina, a partir de las 2 de la tarde en la zona del Palenque.

El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz invita a toda la población y a quienes visitan la Feria Nacional Potosina (FENAPO) a participar en el Día de la Garnacha, una celebración que llevará hasta la máxima fiesta del estado el sabor, la tradición y la identidad gastronómica de Soledad de Graciano Sánchez, mediante la entrega gratuita de platillos de enchiladas potosinas y bebidas para todas y todos.

A partir de las 14:00 horas, en la zona del Palenque, las y los asistentes podrán disfrutar este platillo emblemático del municipio, que hoy da realce a San Luis Potosí frente al mundo, acompañado de música en vivo y un ambiente de convivencia completamente familiar, en una dinámica que fortalece la cercanía del Gobierno Municipal con la ciudadanía y promueve las tradiciones que distinguen a Soledad de Graciano Sánchez.

“Queremos que nadie se quede sin probar el sabor que nos representa. Invitamos a todas las familias a disfrutar de nuestras enchiladas y a vivir una celebración que nos llena de orgullo; Soledad estará presente, cerca de la gente, compartiendo nuestras tradiciones con todas y todos”, expresó el Alcalde.

Reconoció la visión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por abrir las puertas de la FENAPO a los municipios, y darles la oportunidad de exponer su riqueza culinaria a las y los miles de asistentes locales, nacionales e internacionales.

Agregó que el Día de la Garnacha es una oportunidad para proyectar la riqueza culinaria de Soledad y reafirmar la identidad cultural del municipio, destacando que el cambio que transforma también impulsa la cultura, la convivencia social y la presencia del municipio en los grandes eventos de San Luis Potosí.