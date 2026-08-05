JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE PASO A DESNIVEL CIRCUITO POTOSÍ QUE MEJORA LA MOVILIDAD METROPOLITANA 

• El Alcalde acompañó al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la inauguración de la magna obra, y resaltó que permitirá traslados más rápidos, seguros y eficientes para quienes diariamente circulan por Circuito Potosí.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, acompañó este miércoles al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en la inauguración del nuevo paso a desnivel de dos kilómetros sobre Circuito Potosí, una obra estratégica que transforma la movilidad en la zona metropolitana y que representa un beneficio directo para miles de familias soledenses que diariamente transitan por este importante corredor vial; reconoció que este proyecto refleja la visión de un gobierno que impulsa infraestructura de alto impacto para elevar la calidad de vida de las y los potosinos.

El Alcalde señaló que esta moderna infraestructura reducirá considerablemente los tiempos de traslado hacia la Arena Potosí y las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, además de brindar una circulación más rápida, segura y ordenada durante todo el año. Durante la temporada de la FENAPO, permitirá poner fin a los congestionamientos que históricamente se registraban en la zona, al tiempo que mejorará la conexión de las familias soledenses con sus centros de trabajo, escuelas, hospitales y espacios de recreación, fortalecerá la movilidad metropolitana, incrementará la seguridad vial y favorecerá el desarrollo económico al agilizar el tránsito de personas y mercancías, agregó.

«Es una obra que, sin duda, va a aliviar el tránsito y ayudará mucho a quienes diariamente cruzan el Circuito Potosí, dependiendo de la hora, el beneficio será muy importante, porque ofrece una vía más ágil para miles de automovilistas, además, se suma a otras importantes obras de movilidad, como la ampliación de la vía alterna, que permitirá a todas y todos los potosinos desplazarse en mejores condiciones y seguir impulsando el desarrollo del Estado», expresó Navarro Muñiz.

Construido en tiempo récord, este nuevo paso a desnivel marca un antes y un después en la movilidad de la zona metropolitana, al ofrecer una alternativa vial moderna, segura y eficiente para miles de personas. Para las familias de Soledad representa menos tiempo en el tráfico, traslados más seguros hacia sus centros de trabajo, escuelas y servicios, así como una mejor conexión con los principales espacios de desarrollo económico, comercial y recreativo de San Luis Potosí.

El Gobierno Municipal reiteró su respaldo a las acciones que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar una infraestructura moderna que fortalece la competitividad de la zona metropolitana y mejora la calidad de vida de las familias, manteniendo un trabajo cercano y coordinado que sigue generando resultados para las y los potosinos.