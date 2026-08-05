Gobierno Municipal inicia nueva obra vial en el sur de la Capital

Como parte de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias, el Gobierno de la Capital inició la obra número 33 en el último mes y medio, ahora en beneficio de la colonia Bellas Lomas.

Al continuar con las acciones para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias, el Gobierno de la Capital inició una nueva obra vial, la número 33 en el último mes y medio, ahora en beneficio de las y los habitantes de la colonia Bellas Lomas.

Durante el arranque de los trabajos, la regidora Maritza Jenith Vázquez señaló que, de acuerdo con los lineamientos del Alcalde Enrique Galindo, estas acciones responden a las necesidades de la población, sin condicionamientos ni intereses de otra índole.

Destacó que esta obra, como la mayoría de las que forman parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, fue solicitada por las y los habitantes de la zona y aprobada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Por su parte, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que la intervención no solo contempla la pavimentación de una calle que nunca había contado con este servicio, sino también la rehabilitación de la infraestructura hidráulica para mejorar el suministro de agua potable y el sistema de drenaje.

Precisó que se pavimentarán 722 metros cuadrados y se instalarán nuevas tuberías de agua potable y drenaje, con sus respectivas tomas y descargas domiciliarias. Además, la obra incluirá rampas para personas con discapacidad, pintura, señalética y alumbrado público.