Gobierno de la Capital repara tapa dañada en el Centro Histórico para reforzar la seguridad vial

La Unidad de Gestión del Centro Histórico atendió de forma inmediata un reporte ciudadano y rehabilitó la estructura ubicada en la intersección de Constitución y Othón, para proteger a peatones, automovilistas y usuarios de la vía pública.

El Gobierno de la Capital, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), atendió de manera oportuna un reporte ciudadano con la reparación de una tapa que presentaba daños en la intersección de las calles Constitución y Othón, acción que fortalece la seguridad y la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Con esta intervención se eliminó una condición de riesgo para peatones, automovilistas y usuarios de la vía pública, al rehabilitar una estructura que podía afectar la circulación en una de las zonas con mayor afluencia de personas.

El titular de la UGCH, Jesús Becerra, señaló que la atención inmediata a este reporte permitió restablecer las condiciones de seguridad en la intersección, evitar mayores afectaciones a la infraestructura urbana y contribuir a una mejor movilidad.

El Gobierno de la Capital mantiene la atención permanente a los reportes ciudadanos para conservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Centro Histórico y ofrecer espacios más seguros para quienes diariamente transitan, trabajan o visitan esta zona de San Luis Capital.