CON PERSONAL CAPACITADO, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREVIENE RIESGOS DE CABLEADO ELÉCTRICO

* El Ayuntamiento fortalece la capacitación permanente de trabajadores de Servicios Municipales para prevenir riesgos por arbolado cercano a líneas eléctricas, proteger a las familias y brindar una atención más ágil y segura a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece de manera permanente la capacitación y profesionalización del personal de la Dirección de Servicios Municipales para realizar labores especializadas de poda en altura, una tarea que exige conocimientos técnicos, equipo de protección y estrictos protocolos de seguridad para prevenir riesgos a la población y proteger la infraestructura urbana, respondiendo a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro de ofrecer servicios públicos eficientes.

Como muestra de esta labor, este miércoles se efectuó la poda preventiva de una palmera de gran altura en la colonia San Francisco, debido a que sus ramas representaban un riesgo por su cercanía con líneas de conducción eléctrica; la intervención permitió eliminar posibles situaciones de peligro para peatones, automovilistas y viviendas, además de contribuir a la continuidad del servicio eléctrico y al cuidado del arbolado urbano.

José Ángel Gallegos, especialista del área municipal de Imagen Urbana, explicó que cada servicio inicia con una inspección para evaluar las condiciones del árbol, detectar riesgos y planear cada maniobra antes de ascender. «Revisamos el estado del arnés, casco, lentes, guantes y toda la herramienta, también definimos hacia dónde caerán las ramas para proteger tanto al personal como a la ciudadanía, son trabajos que requieren preparación y mucha responsabilidad», afirmó. Agregó que la poda de árboles de gran altura únicamente debe ser realizada por personal capacitado.

El servidor público, quien cuenta con experiencia en poda de altura y capacitación especializada en jardinería a gran escala, destacó que este oficio implica riesgos importantes, desde lesiones provocadas por espinas hasta posibles caídas o contacto con infraestructura eléctrica, por lo que insistió en que estas labores deben ser realizadas únicamente por personal capacitado; asimismo, exhortó a las y los habitantes a mantener sus árboles con podas preventivas para evitar daños en banquetas, tuberías, viviendas y líneas eléctricas, además de solicitar el apoyo de Servicios Municipales cuando los ejemplares representen un riesgo.

Con el propósito de fortalecer estas capacidades, el Gobierno Municipal gestiona una capacitación especializada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que permitirá reforzar la coordinación en trabajos donde el arbolado interfiere con la infraestructura eléctrica; esta colaboración facilitará una atención más ágil a los reportes ciudadanos, incrementará la seguridad durante las maniobras y contribuirá a reducir riesgos para la población, consolidando el cambio que transforma con un gobierno que escucha, atiende y actúa de manera preventiva.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener espacios públicos seguros, preservar el arbolado urbano mediante intervenciones responsables y fortalecer la capacitación de su personal para ofrecer servicios de calidad que privilegien la seguridad de las familias, acercando soluciones oportunas a cada colonia del municipio.