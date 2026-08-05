GOBIERNO DEL ESTADO MANTIENE VIGILANCIA PERMANENTE EN PRESAS PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS

* La CEA monitorea los principales embalses durante la temporada de lluvias y garantiza el abasto de agua para la zona metropolitana, además de prevenir riesgos mediante protocolos de seguridad.

En apoyo a la seguridad de las familias potosinas durante la temporada de lluvias, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), mantiene un monitoreo permanente de las principales presas y embalses de la entidad para prevenir contingencias, proteger a la población y garantizar el suministro de agua potable.

El director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, informó que la presa San José registra un almacenamiento del 84.6 por ciento; El Peaje, 81.5 por ciento; El Potosino, 68.5 por ciento y El Realito, 54.8 por ciento, niveles que permiten asegurar el abastecimiento para la zona metropolitana hasta el año 2027.

Precisó que, en caso de que algún embalse alcance el 90 por ciento de su capacidad, un comité técnico determinará la realización de desfogues controlados para proteger viviendas, infraestructura y bienes materiales de la población.

Además, exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por el bulevar Río Santiago durante las lluvias, ya que los colectores pluviales descargan directamente hacia esa vialidad, incrementando el riesgo para automovilistas y peatones.