GOBIERNO DEL ESTADO ARRANCA REPOBLAMIENTO GANADERO 2026 EN EL ALTIPLANO

* Productores de Vanegas y Cedral recibieron las primeras 80 vaquillas de alta genética para fortalecer la producción pecuaria y mejorar la economía de las familias.

Como parte del respaldo sin límites al campo potosino, el Gobierno del Estado inició el Programa de Repoblamiento Ganadero 2026 con la entrega de las primeras 80 vaquillas de alta genética a familias productoras de Vanegas y Cedral.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, destacó que este programa responde a las necesidades de productores que cuentan con tierras de agostadero y pastizales, pero requerían ganado para incrementar su capacidad productiva.

Con este apoyo se fortalecerá la producción de becerros, mejorará el patrimonio de las familias beneficiarias y se impulsará la actividad pecuaria como uno de los motores económicos de las regiones.

El programa continuará desarrollándose en las cuatro regiones del estado y durante la Expo Tierra Ganadera 2026, mediante una coordinación permanente con los ayuntamientos.