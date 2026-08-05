PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ALISTA OPERATIVO PREVENTIVO PARA LA FENAPO 2026

* Cerca de 100 supervisores e inspectores fueron capacitados para brindar una atención oportuna y garantizar una feria segura para millones de visitantes.

Con el objetivo de brindar una Feria Nacional Potosina segura para las familias, la Coordinación Estatal de Protección Civil concluyó la capacitación de cerca de 100 supervisores e inspectores que participarán durante la edición 2026.

El personal recibió preparación especializada en primeros auxilios, evacuación de inmuebles, manejo de extintores y protocolos de actuación ante cualquier eventualidad.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, explicó que la preparación anticipada fortalece la capacidad de respuesta y permitirá ofrecer atención inmediata a visitantes, comerciantes, expositores y trabajadores.

Durante la FENAPO 2026 se mantendrá vigilancia permanente y coordinación entre todas las instituciones involucradas para garantizar una celebración ordenada, segura y con atención oportuna para las miles de familias que asistirán diariamente.