CON APOYO ESTATAL, FAMILIAS SOLEDENSES CONTARÁN CON TRANSPORTE GRATUITO A LA FENAPO

* Del 7 al 30 de agosto, las y los soledenses contarán con traslados sin costo desde la Plaza principal hasta el recinto ferial, fortaleciendo la economía familiar y el acceso a la máxima fiesta potosina.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció que, por cuarto año consecutivo, las familias del municipio contarán con transporte público gratuito desde la Plaza principal hacia las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, del 7 al 30 de agosto, resultado de la coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una acción que fortalece el cambio que impulsa su gobierno municipal, al acercar más beneficios a la población.

El Alcalde destacó que este servicio representa un importante apoyo a la economía familiar, al permitir que miles de personas disfruten de la máxima fiesta de las y los potosinos sin destinar recursos al transporte, manteniendo un Gobierno cercano que escucha, atiende y genera oportunidades de convivencia para todas las familias.

“Queremos que ninguna familia de Soledad se quede sin vivir la FENAPO por falta de recursos para trasladarse, seguimos trabajando para acercar beneficios reales a nuestra gente y fortalecer la convivencia familiar, porque el cambio que se vive en Soledad también significa estar cerca de quienes más lo necesitan”, expresó el edil soledense.

Las unidades partirán de la Plaza principal a partir de las 12:00 horas, con capacidad para 50 pasajeros por viaje y salidas aproximadas cada 40 minutos rumbo al recinto ferial; el servicio de regreso iniciará desde la FENAPO a partir de las 15:00 horas, facilitando el acceso gratuito durante toda la temporada.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien directamente a las familias, promoviendo el acceso a espacios de recreación y sana convivencia mediante un gobierno cercano que transforma la calidad de vida de la población.