SOLEDAD A LA VANGUARDIA Y MÁS CERCA DE LA GENTE CON NUEVO CENTRO DE CAPACITACIÓN: NAVARRO MUÑIZ

* El nuevo espacio contará con talleres, equipamiento especializado e instalaciones de primer nivel para que jóvenes y adultos puedan aprender oficios, certificarse y fortalecer sus ingresos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que el nuevo Centro Integral para la Capacitación y el Deporte San Francisco, abrirá nuevas oportunidades para que las familias -jóvenes y adultos-, puedan aprender oficios, desarrollar habilidades y contar con herramientas que les permitan mejorar sus ingresos mediante el autoempleo o la incorporación al mercado laboral.

Como parte del cambio que impulsa el Gobierno Municipal, este espacio fue diseñado para responder a las necesidades de la población y ofrecer alternativas de crecimiento para todos los sectores de la población que buscan fortalecer sus conocimientos, con talleres de capacitación en áreas como belleza, costura, bisutería, carpintería, herrería, electricidad, computación, danza y actividades deportivas, que les permitan incorporarse al mercado laboral, emprender un negocio propio o perfeccionar conocimientos que ya poseen.

El Alcalde señaló que el objetivo es que las y los soledenses encuentren en este Centro un lugar donde puedan prepararse, perfeccionar sus habilidades y abrir nuevas oportunidades para salir adelante. “Aquí generamos áreas de oportunidad para que la gente pueda aprender un oficio, conseguir un empleo o iniciar su propio negocio, en un espacio digno, moderno y equipado con herramientas, maquinaria y tecnología de primer nivel, con áreas amplias diseñadas específicamente para cada actividad, donde puedan desarrollar sus capacidades en instalaciones de calidad y construir un mejor futuro”, expresó.

Además, el Gobierno Municipal buscará que las capacitaciones cuenten con certificación a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), para que las personas que concluyan sus cursos tengan un respaldo que acredite sus conocimientos y les permita acceder a mejores oportunidades laborales.

Con la próxima apertura del Centro Integral de Capacitación y Deporte San Francisco, el Gobierno Municipal fortalece su cercanía con las familias y consolida espacios donde la población puede encontrar herramientas para su desarrollo, porque el cambio que transforma en Soledad también se construye generando oportunidades para todas y todos.