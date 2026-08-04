SOLEDAD ESTRENARÁ UN MODERNO E INTEGRAL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL: ALCALDE

– Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, conoció los avances de la construcción de este espacio único en San Luis Potosí, que enseñará más de 12 disciplinas a personas de todas las edades.

– A días de su inauguración, el Centro de Capacitación y Deporte San Francisco destaca como un espacio de primer nivel para capacitarse, practicar deporte y convivir, que cambiará la vida de miles de familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, conoció la construcción del nuevo Centro Integral para la Capacitación y el Deporte, que está próximo a inaugurarse en la colonia San Francisco, un espacio único en su tipo en el Estado que representa la transformación de un inmueble que durante años fue utilizado por las familias de la zona y que, ante la demanda de sus usuarios y usuarias, requería mejores condiciones para continuar brindando servicio a la población.

El nuevo complejo sustituye al antiguo Centro de Extensión San Francisco, un centro comunitario que concluyó su vida útil y que ahora da paso a una infraestructura moderna y atractiva, con más de 3 mil metros cuadrados de superficie y más de mil metros cuadrados de construcción, diseñada para ofrecer áreas dignas de capacitación, deporte, convivencia y recreación para las familias soledenses. Este complejo laboral también ofrecerá atención médica gratuita con consultorios de atención básica.

“Hoy estamos entregando a la gente de Soledad un espacio de primer mundo, un lugar pensado para generar mejores condiciones de vida, con instalaciones dignas y oportunidades para todas y todos, este Centro viene a transformar lo que antes existía aquí y demuestra que en Soledad seguimos trabajando de la mano del Gobierno del Estado para convertir a Soledad en el mejor lugar para vivir”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro.

El Centro Integral para la Capacitación y el Deporte contará con aulas, talleres, áreas verdes, espacios deportivos, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, salón de baile y zonas recreativas, con la posibilidad de ofrecer más de 12 talleres y oficios diversos. Mientras tanto, avanza la segunda etapa de construcción en materia deportiva que incluirá dos canchas de futbol y básquetbol y espacios multiusos, convirtiéndose en un punto de encuentro para habitantes de San Francisco, las Palmas y colonias cercanas, así como para familias de todo el municipio.

Con esta obra avanza el cambio que transforma en Soledad, al recuperar espacios públicos y convertirlos en lugares funcionales, modernos y cercanos a la población, donde las familias puedan convivir, desarrollar actividades y contar con mejores oportunidades para elevar su calidad de vida.