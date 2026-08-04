AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ELIMINA MÁS DE DOS TONELADAS DE DESECHOS EN ÁREA VERDE DE COL. HOGARES OBREROS

• La intervención de Servicios Municipales respondió a un reporte ciudadano y devolvió condiciones de limpieza y seguridad al espacio público; se exhorta a la población a conservarlo libre de basura.

Como parte de la atención permanente a los reportes ciudadanos y del compromiso de mantener un municipio limpio, ordenado y cercano a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó una limpieza integral en el área verde ubicada entre el Andador del Tapicero y el Andador del Soldador, en la colonia Hogares Obreros, donde fueron retiradas más de dos toneladas de desechos, respondiendo a la visión de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de escuchar y atender las necesidades de la población.

A través de una cuadrilla de la Dirección de Servicios Municipales, por medio del área de Imagen Urbana, se efectuaron labores de barrido, deshierbe, poda de árboles y plantas, además de la recolección de residuos sólidos, entre ellos, muebles usados, devolviendo a este espacio condiciones adecuadas para el uso y convivencia de las familias, al tiempo que se contribuye a prevenir la proliferación de fauna nociva y riesgos para la salud.

Asimismo, informó que actualmente tres cuadrillas realizan hasta tres intervenciones diarias en distintos puntos del municipio, atendiendo un promedio de 10 a 12 solicitudes ciudadanas por semana, con labores que también se llevan a cabo en Villas del Potosí, Arcos de San Pedro, Privada de Zacatecas y avenida San José, en la colonia San Francisco de Asís.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de las áreas verdes, evitando arrojar basura, muebles u otros objetos que deterioren estos espacios y afecten el entorno urbano; con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de permanecer cerca de la población, respondiendo con resultados a sus reportes, y construyendo entornos más seguros, limpios y dignos para todas y todos.