LA FGR DESMANTELÓ 4 CENTROS DE HUACHICOL EN HIDALGO, MORELOS Y SLP; AQUÍ FUERON ASEGURADOS 8 TANQUES DE 80 MIL LITROS, 894 CONTENEDORES Y UNA ASFALTADORA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que desarticuló cuatro centros presuntamente utilizados para el almacenamiento, procesamiento y distribución ilícita de combustible en los estados de San Luis Potosí Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
En un operativo realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes –conurbado con la ciudad de San Luis Potosí-, fue resguardado un predio que presuntamente funcionaba como centro de procesamiento ilícito de hidrocarburos.
Durante la inspección se localizaron 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel; así como muestras de ácido sulfúrico y otros compuestos relacionados con la actividad investigada.
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El pasado 16 de julio, la Fiscal General, Ernestina Godoy, dio a conocer la desarticulación de la más grande red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y su distribución ilegal en el país que involucra a más de 200 personas, incluyendo a empresarios y exfuncionarios. La investigación abarca varios estados, entre ellos SLP e implica una evasión fiscal de 4 mil millones de pesos.
La investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión, entre ellas figuras clave como el exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, y el empresario Ricardo Thompson, por presunto contrabando de combustible a gran escala, un esquema delictivo conocido como «huachicol fiscal» y delincuencia organizada.
Como resultado de las primeras acciones gubernamentales se causó una afectación económica a la organización delictiva, estimada en 32 millones 808 mil pesos y se desarticuló uno de sus principales centros de operación, además de que se localizaron decenas de carro tanque de ferrocarril en Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas y en el estado de SLP.
De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, los operativos que permitieron dichas acciones fueron realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y Pemex Logística, que a su vez derivaron en el aseguramiento de inmuebles, contenedores, líneas de producción, equipo industrial, documentación y más de un millón de litros de petrolíferos, así como de sustancias relacionadas con el procesamiento de hidrocarburos.
“La investigación se originó con motivo de diversas denuncias anónimas recibidas por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en las que se advirtió la existencia de una instalación tipo nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a la cual ingresaban de manera constante autotanques”, informó la FGR.
Tras obtener órdenes de cateo para dos inmuebles en San Luis Potosí, San Luis Potosí, la FGR aseguró ocho tanques de 80 mil litros, ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales, 894 contenedores, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel y una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, además de una planta de luz, computadores, documentos y una camioneta.
Según la información proporcionada por la dependencia, la investigación comenzó tras diversas denuncias que alertaban sobre una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde ingresaban autotanques de manera constante. En ese mismo sitio también fueron localizados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, cinchos de seguridad para pipas y una camioneta tipo pick up.
En otro inmueble, ubicado en la Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes, la FGR decomisó 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.
En Tizayuca, Hidalgo, derivado de una denuncia y tras un cateo, las autoridades localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.
Además, cabe destacar que los operativos fueron resultado de investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sustentadas en labores de inteligencia, intercambio de información y reportes anónimos.