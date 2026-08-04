LA FGR DESMANTELÓ 4 CENTROS DE HUACHICOL EN HIDALGO, MORELOS Y SLP; AQUÍ FUERON ASEGURADOS 8 TANQUES DE 80 MIL LITROS, 894 CONTENEDORES Y UNA ASFALTADORA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que desarticuló cuatro centros presuntamente utilizados para el almacenamiento, procesamiento y distribución ilícita de combustible en los estados de San Luis Potosí Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

En un operativo realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes –conurbado con la ciudad de San Luis Potosí-, fue resguardado un predio que presuntamente funcionaba como centro de procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante la inspección se localizaron 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel; así como muestras de ácido sulfúrico y otros compuestos relacionados con la actividad investigada.