GOBIERNO DEL ESTADO RENUEVA PLANTELES EDUCATIVOS DURANTE ESTE PERIODO VACACIONAL

* Planteles de las cuatro regiones realizan trabajos de pintura, mantenimiento y rehabilitación antes del ciclo escolar 2026-2027.

Durante el receso escolar, planteles de educación básica del Sistema Educativo Estatal Regular realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación para recibir al alumnado en mejores condiciones durante el próximo ciclo escolar.

Escuelas de preescolar, primaria y secundaria, además de las inspecciones educativas regionales, llevan a cabo labores de pintura, reparación de instalaciones y recuperación de material didáctico.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció la participación de directivos, docentes, personal de apoyo y familias, quienes se han sumado a las tareas en los centros educativos.

La colaboración de las comunidades escolares permitirá que niñas, niños y adolescentes regresen a espacios más seguros, funcionales y adecuados para continuar su formación durante el ciclo 2026-2027.