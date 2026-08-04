GOBIERNO ESTATAL REHABILITA CENTRO TENÍSTICO TANGAMANGA Y PRESENTA TORNEO SAN LUIS OPEN 2026

Ocho canchas fueron renovadas y entrarán de inmediato en actividad con el torneo Sin Límites San Luis Open 2026, para garantizar espacios deportivos dignos a las familias potoasinas.

El Gobierno del Estado inauguró la rehabilitación integral de ocho canchas del Centro Tenístico Tangamanga en tiempo récord, con trabajos concluidos en menos de un mes y presentó el torneo Sin Límites San Luis Open 2026, que dará inicio de inmediato en estas instalaciones renovadas, como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de conservar en condiciones dignas los espacios públicos que pertenecen a las familias potosinas.

La modernización de las áreas permitirá que niñas, niños, jóvenes, personas adultas, deportistas y visitantes cuenten con instalaciones seguras, funcionales y adecuadas para la práctica del tenis. Para la actual administración estatal, los parques y centros deportivos son patrimonio de la población, por lo que no se permitirá su descuido ni abandono.

Durante el evento, el titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar, y el director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), José Luis Mejía López, destacaron que la intervención devuelve a las canchas las condiciones necesarias para recibir competencias y actividades de formación deportiva.

El torneo se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre, donde reunirá a tenistas amateurs y profesionales en instalaciones completamente renovadas.

Señalaron que la mejor manera de entregar nuevamente estos espacios a la ciudadanía es poniéndolos en funcionamiento con un torneo de relevancia, que reunirá a participantes y aficionados al tenis y permitirá aprovechar desde el primer momento la infraestructura rehabilitada.

El Gobierno del Estado mantendrá el cuidado permanente de las instalaciones de los parques Tangamanga, al tratarse de bienes públicos destinados al deporte, la convivencia y la recreación de las familias de San Luis Potosí.