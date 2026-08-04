MAÑANA SE INAUGURA EL NUEVO PASO A DESNIVEL QUE TRANSFORMARÁ LA MOVILIDAD EN CIRCUITO POTOSÍ

* La obra fue construida en menos de cinco meses y agilizará el tránsito frente a la Arena Potosí, en beneficio de miles de automovilistas de la zona metropolitana.

A un día de su inauguración, el nuevo Paso a Desnivel Vehicular del Circuito Potosí, ubicado en el cruce con avenida de las Torres, frente a la Arena Potosí, se encuentra listo para entrar en operación y transformar la movilidad en uno de los puntos con mayor circulación de la zona metropolitana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta magna obra fue construida en un tiempo récord menor a cinco meses, con materiales de alta calidad, nueva iluminación y señalamiento vial, para ofrecer traslados más rápidos, seguros y ordenados.

El paso a desnivel beneficiará a habitantes de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, trabajadores de la zona industrial, estudiantes, transportistas y visitantes, al reducir la congestión que durante años se registró en este cruce estratégico del Circuito Potosí.

Ricardo Gallardo señaló que la nueva infraestructura también permitirá un acceso más eficiente a la Arena Potosí y a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, además de disminuir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

La obra será inaugurada este miércoles y forma parte de la transformación vial que vive San Luis Potosí mediante proyectos de alto impacto que modernizan la imagen urbana y responden a las necesidades de movilidad de las familias potosinas.