¡TEATRO «DOROTEO ARANGO» ABRE SUS PUERTAS AL CINE INFANTIL! 

En Soledad de Graciano Sánchez, las niñas y los niños tienen un espacio pensado para disfrutar, imaginar y compartir momentos inolvidables junto a su familia. Porque el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz también acerca la cultura, el entretenimiento y la sana convivencia a todas las familias.

Todos los viernes, a las 9:00 de la mañana, el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango abrirá sus puertas para recibir a niñas, niños y sus familias con funciones totalmente gratuitas, donde podrán vivir emocionantes historias con películas como Moana, Super Mario Galaxy, He-Man y muchas sorpresas más.

¡Trae a tus peques, invita a toda la familia y vive una mañana llena de emoción, aventuras y muchas sonrisas!

En Soledad seguimos construyendo espacios donde las familias conviven, las niñas y los niños se divierten y el gobierno permanece cercano, escuchando y atendiendo a quienes más lo necesitan.

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