SEDUVOP DA MANTENIMIENTO A CIRCUITO POTOSÍ PREVIO A LA FENAPO 2026

* La dependencia realiza trabajos de limpieza y pintura en el puente de avenida Juárez para ofrecer vialidades en mejores condiciones durante la máxima fiesta de las y los potosinos.

Como parte de la preparación de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), mantiene labores de conservación en Circuito Potosí y en el puente superior de avenida Juárez, con el objetivo de brindar una movilidad más segura y una mejor imagen urbana.

Las cuadrillas realizan limpieza general, pintura y mantenimiento preventivo en una de las principales vialidades de acceso al recinto ferial, por donde circularán miles de visitantes durante la celebración.

Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de infraestructura urbana que se desarrolla en distintos puntos de la zona metropolitana para mantener vialidades funcionales y seguras para automovilistas y peatones.

Con estos trabajos, el Gobierno del Estado continúa preparando la ciudad para recibir a millones de visitantes durante la Fenapo 2026.