REDMETRO INICIA ESTUDIOS PARA LLEGAR A RIOVERDE

* La SCT realiza los primeros análisis técnicos para definir la ubicación de las estaciones de la primera línea del sistema de transporte en la región Media.

El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comenzó los estudios técnicos para la llegada de RedMetro a Rioverde, proyecto que permitirá ampliar el sistema de transporte moderno hacia la región Media.

Personal especializado realizó recorridos y análisis de campo para identificar los puntos donde se instalarán las futuras estaciones, privilegiando criterios de seguridad, accesibilidad y conectividad para las y los usuarios.

La primera línea de RedMetro representará un paso histórico para Rioverde al incorporar un sistema de transporte público moderno que reducirá tiempos de traslado y ofrecerá un servicio más eficiente para miles de habitantes.

Los estudios forman parte de la planeación integral del proyecto que permitirá ampliar la cobertura de RedMetro en San Luis Potosí.