GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD ATENDIÓ OPORTUNAMENTE INCIDENTES DERIVADO DE LA INTENSA LLUVIA

* Dependencias municipales atendieron más de 25 servicios de emergencia derivados de las fuertes rachas de viento y lluvia.

* La coordinación entre Protección Civil, Servicios Municipales, Parques y Jardines y Guardia Civil permitió responder de manera inmediata para salvaguardar a las familias.

Las intensas lluvias y fuertes rachas de viento registradas la tarde del domingo movilizaron a las dependencias del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que brindaron más de 25 servicios de atención en distintos puntos del municipio, dando como resultado un saldo blanco sin personas lesionadas, gracias a la respuesta coordinada de las corporaciones municipales, siguiendo la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de privilegiar la protección de las familias y mantener un gobierno cercano a la población.

El Sistema Municipal de Protección Civil reportó la atención de aproximadamente 25 servicios relacionados con la caída de árboles, ramas, una techumbre y otros riesgos provocados por los fuertes vientos, principalmente en colonias como Praderas del Maurel, San Antonio, San Francisco, Cactus, Privadas de la Hacienda, San Luis 1, 21 de Marzo y Avenida Los Pinos; las labores se desarrollaron de manera ininterrumpida hasta las 3 de la madrugada, priorizando los reportes con mayor nivel de riesgo para liberar vialidades, proteger viviendas y evitar afectaciones mayores.

Por su parte, la Dirección de Servicios Municipales informó la atención de árboles caídos en Praderas del Maurel, San Antonio y San Francisco, además del inicio de los trabajos de retiro de ramas, maleza y residuos vegetales que quedaron tras las maniobras de emergencia, acciones que continúan este lunes para restablecer completamente las condiciones de las zonas intervenidas.

Adicionalmente, Protección Civil Municipal y la Guardia Civil Municipal atendieron el incidente registrado con un camión de transporte público en la zona del Puente Naranja, donde las y los pasajeros fueron evacuados de manera segura mediante protocolos que incluyeron el uso de plataformas, brindando atención prehospitalaria a una persona que presentó una alteración en la presión arterial, sin que se registraran consecuencias mayores.

«La prioridad fue retirar los riesgos que representaban los árboles caídos y mantener libres las vialidades, afortunadamente tenemos saldo blanco, hubo daños materiales, pero no personas lesionadas, y eso refleja la coordinación entre todas las áreas municipales», señaló el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Movilidad, las vialidades del municipio permanecen transitables y libres de encharcamientos de consideración, entre ellas el bulevar Río Santiago, Acceso Norte, Puente Naranja, Carretera a Rioverde, Carretera Matehuala, Circuito Potosí Oriente, Avenida de los Cactus, Privadas de la Hacienda, calle Santander y Avenida Ponciano Arriaga.

Protección Civil Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que se pronostica lluvias por las tardes, este lunes y martes. Se recomienda evitar ingresar al Río Santiago cuando se registren lluvias, debido a la posibilidad de presencia de corrientes de agua que puedan poner en riesgo la vida, el patrimonio y la integridad de las familias.

Se invita a toda la población a reportar cualquier emergencia al teléfono de atención permanente 4448 31-12-60 y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.