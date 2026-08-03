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GCE REFUERZA ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

By Redacción
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lunes, agosto 3, 2026

• En la capital potosina y Aquismón fueron detenidas tres personas y aseguradas diversas dosis de presunta droga.

Como parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención que mantiene la Guardia Civil Estatal (GCE), fueron detenidas tres personas en acciones realizadas en la capital potosina y el municipio de Aquismón, donde también se aseguraron diversas dosis de sustancias prohibidas.
En una primera intervención, en la capital potosina, la GCE detuvo a Patricio “N”, de 24 años, y Teresa “N”, de 43 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características propias del “cristal” y con hierba verde y seca con características de marihuana.
En otra acción, desarrollada durante recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Aquismón, elementos de la GCE detuvieron a Refugio “N”, de 51 años, a quien le fueron aseguradas dosis de una sustancia con características propias del “cristal” y con hierba verde y seca con características de marihuana.
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La SSPC mantiene operativos permanentes de vigilancia, prevención e inteligencia en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, atender los hechos que afectan la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.

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