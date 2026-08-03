Subraya Regidora Maritza Jenith Vázquez, logro de San Luis Capital de ser la ciudad mejor iluminada de México

“El INEGI en la encuesta ENSU nos ubica en esa posición privilegiada debido a las acciones impulsadas por el Alcalde, Enrique Galindo”, añade.

Remarca también los resultados alcanzados con el programa de “Alumbrado Táctico”.

Después que el INEGI, reconociera a San Luis Capital como la ciudad mejor iluminada entre las capitales del país, la Regidora que encabeza la Comisión de Servicios, Maritza Jenith Vázquez Pérez subrayó el impulso del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, para aplicar estrategias para garantizar no sólo espacios bien iluminados, sino principalmente seguros.

Igualmente, reconoció el trabajo del personal del área de Alumbrado Público que depende de la Dirección de Servicios Municipales que está a cargo de Christian Azuara Azuara, ya que diariamente reparan, instalan y ponen en servicio luminarias en distintos puntos de la ciudad.

“También es de resaltar los resultados del ‘Alumbrado Táctico’, que ha beneficiado ya a miles de familias con este programa del Ayuntamiento Capitalino para instalar luces modernas e iluminar zonas oscuras y dar más seguridad en calles, avenidas y colonias, así como áreas que son usadas para la convivencia social”, añadió Vázquez Pérez.

En ese sentido, la también integrante de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, puntualizó la coordinación con otras acciones emblemas del Gobierno Municipal, como “Capital al 100” y “Domingo de Pilas”, en donde luego de escuchar las necesidades más apremiantes de las potosinas y potosinos, se atienden de inmediato, lo que ha permitido colocar y poner en funcionamiento potentes reflectores para iluminar sitios de uso comunitario.

Finalmente, la Regidora de Acción Nacional, Maritza Jenith Vázquez, reafirmó que desde las Comisiones edilicias respectivas, se harán las gestiones necesarias a fin de que estas intervenciones se redoblen para mantener esta distinción de ser la ciudad mejor iluminada de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, la cual tiene como objetivo principal realizar estimaciones de la percepción de la población sobre la seguridad pública.