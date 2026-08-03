Sheinbaum avanza en la regulación de las redes sociales: anticipa que a finales de agosto presentará su propuesta

La presidenta Claudia Sheinbaum continúo este lunes con el debate sobre el uso que menores de edad le dan a las redes sociales y su administración habló sobre el diseño de estas plataformas.

La mandataria invitó a su conferencia matutina a dos expertos: Jonathan Heidt, psicólogo social de la Universidad de Nueva York, y Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook y experto en seguridad digital.

Heidt destacó que pese a que anteriormente se tenía la idea de que los nativos digitales sería más inteligentes y hábiles, actualmente se ha detectado que la infancia basa en el teléfono padece depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, adicción, así como una menor capacidad de aprendizaje.

Ante esto, el experto señaló que las democracias han comenzado a decir «‘basta, no con nuestros hijos», por lo que instó a la presidenta a prohibir el uso de teléfonos en las escuelas y elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales.

Por su parte, Arturo Béjar enlistó los «seis ingredientes» que causan adicción y uso compulsivo de las redes sociales: scroll infinito, la reproducción automática de videos, contadores de popularidad, notificaciones constantes, mecanismos de comparación y presión social, así como recomendación algorítmicas para capturar la atención.

«Al gobierno le corresponde proteger, cuando una compañía como el tabaco, como el alcohol o lo que sea, no está actuando en el interés de la gente joven, sabe de los daños, los niega, dice que sus productos son seguros, es la responsabilidad de tomar los pasos para proteger», destacó.

La mandataria mexicana dijo a la prensa que este tipo de opiniones, donde también considerará a padres y madres de familia, además de las escuelas, buscan aportar a la propuesta que planea presentar a finales de este mes.

Con información de Latin Us