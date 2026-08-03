SEER CONCLUYE EL CICLO ESCOLAR 2025-2026 CON MILES DE EGRESADOS

* El Sistema Educativo Estatal Regular finalizó las ceremonias de graduación que marcaron el cierre de una etapa académica para estudiantes de todo San Luis Potosí.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) concluyó las ceremonias de graduación correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, en las que miles de alumnas y alumnos culminaron una etapa importante de su formación académica.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el compromiso y dedicación de estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo, madres, padres de familia y tutores que hicieron posible este logro educativo.

Las ceremonias se desarrollaron en planteles de las cuatro regiones del Estado, destacando el esfuerzo conjunto de la comunidad escolar para brindar una formación integral a las nuevas generaciones.

El Gobierno del Estado mantiene su compromiso de seguir ampliando las oportunidades educativas para que más jóvenes continúen su preparación académica.