COMBATE A LA INCIDENCIA DELICTIVA PERMITE DETENCIONES RELEVANTES Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN JULIO: GCM DE SOLEDAD

– Entre los resultados destaca, el rescate a víctimas por privación ilegal de la libertad, un golpe contundente al narcomenudeo y detenciones de presuntos objetivos criminales

– Se puso a disposición a 417 personas, ademas de combatir la circulación de unidades con reporte de robo en el municipio

El despliegue de acciones preventivas y la presencia constante de oficiales de la Guardia Civil Municipal en Soledad de Graciano Sánchez, permitió durante el mes de julio, distintas detenciones relevantes, aseguramientos de droga, recuperación de vehículos y acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante este periodo, oficiales de la Guardia Civil Municipal presentaron a un total de 417 personas ante la Fiscalía General del Estado, mientras que otras 361 fueron llevadas ante un Juez Cívico por cometer faltas administrativas.

De estas acciones, también se desprenden resultados en el combate a la incidencia delictiva y la circulación de unidades con reporte de robo en el municipio, logrando recuperar tres automóviles y 17 motocicletas sustraídas. Además, de la puesta a disposición de una persona ante la Fiscalía General de la República por un delito de competencia federal.

Otras acciones destacadas del mes, fue el rescate de una menor de 16 años y una joven de 19 años originaria de Rioverde, y la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en delitos de privación ilegal de la libertad, en las colonias Jardines del Valle y Rancho Pavón, respectivamente.

Por otra parte, dentro de la estrategia en alianza con gobierno federal para prevenir y combatir la extorsión, en la colonia Rivas Guillén Norte, se detuvo a una persona por su probable responsabilidad en los delitos de cobranza ilegítima y amenazas.

Asimismo, durante la implementación del operativo BOMI (Bases de Operaciones Mixtas), encabezado por la Guardia Civil Municipal, se dio un golpe contundente a delitos contra la salud, al asegurar tres kilos de marihuana en Ejido Soledad.

A estas acciones se suman diversas detenciones de personas consideradas objetivos criminales generadores de incidencias delictivas, relacionados en delitos como robo de vehículo, robo a comercio, portación de armas prohibidas y narcomenudeo.

Con estos resultados, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso en el combate de hechos delictivos con presencia permanente en calles y colonias del municipio, para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los soledenses.