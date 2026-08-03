PARQUE LINEAL EN SOLEDAD: PUNTO DE ENCUENTRO PREDILECTO DE LAS FAMILIAS

* Con actividades deportivas, recreativas y de activación física gratuitas, este espacio público fortalece la convivencia, la cohesión social y el bienestar de las familias soledenses.

El Parque Lineal «Providencia», ubicado en la colonia Hogares Populares Pavón, se ha consolidado como uno de los espacios públicos de mayor convivencia familiar y activación física en Soledad de Graciano Sánchez, al recibir diariamente a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores que aprovechan sus áreas recreativas, deportivas y de esparcimiento, demostrando el compromiso del Gobierno Municipal por mantener espacios cercanos a la población que impulsan una mejor calidad de vida, siguiendo la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer el tejido social con acciones que generan bienestar.

Este fin de semana, se comprobó la utilidad y el fin social que este destacado Parque brinda a soledenses y visitantes, con una longitud de casi tres kilómetros, iluminación, canchas deportivas, áreas para mascotas y zonas de juegos infantiles.

Este espacio recreativo mantiene una agenda permanente de actividades gratuitas que promueven hábitos saludables y la cohesión social, entre ellas talleres de activación física, entrenamientos, carreras atléticas de convivencia y eventos deportivos abiertos a toda la ciudadanía; recientemente, el espacio fue sede de una competencia de crossfit que reunió a decenas de participantes y espectadores, reafirmando su vocación como escenario para el deporte y la integración comunitaria.

Además de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, el Parque es utilizado diariamente por jóvenes que practican distintas disciplinas deportivas, niñas y niños que disfrutan de las áreas de juegos infantiles, así como personas adultas mayores que realizan rutinas de ejercicio en los aparatos instalados para su activación física, estas acciones fortalecen la sana convivencia entre vecinos y fomentan la apropiación de un espacio público seguro y accesible para todas las familias.

Con una estrategia enfocada en acercar el deporte y la recreación a cada colonia, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continuará impulsando actividades que fortalezcan la unión comunitaria y el bienestar social, haciendo del Parque Lineal Providencia un referente de convivencia, inclusión y participación ciudadana, donde el gobierno escucha, atiende y permanece cerca de las familias.