Terror por balacera en Tanquian.

Toño Martinez

Una balacera que comenzó desde la tarde – noche del domingo y se prolongó hasta la media noche, causó alarma y miedo en Tanquián de Escobedo porque se teme un resurgimiento de la violencia armada..

La mayor parte de los disparos se concentraron en torno a la colonia Terraplén, aunque en la zona centro se reportó la circulación de camionetas a exceso de velocidad.

Hasta las primeras horas de la mañana no se tenían reportes de personas lesionadas pero se esperaba un informe político.

Una vez más, familias de Tanquián exigieron mayor presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) ya que la policia municipal es insuficiente para brindar seguridad sobre este tipo de delincuencia.