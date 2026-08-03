Gobierno de la Capital mantiene en operación la recolección de residuos y los servicios de limpieza durante las lluvias

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, informó que las rutas de recolección domiciliaria operan con normalidad y que continúan las labores de limpieza y desazolve en coordinación con distintas dependencias municipales.

Ante las lluvias registradas en la ciudad, el Gobierno de la Capital mantiene en operación los servicios de recolección de residuos y limpieza urbana, con el propósito de garantizar la atención a la ciudadanía y conservar en condiciones adecuadas los espacios públicos.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, informó que, por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, las rutas de recolección domiciliaria continúan operando con normalidad, por lo que pidió a la población tener la certeza de que los residuos depositados al exterior de sus viviendas serán recogidos conforme a los recorridos establecidos.

Asimismo, señaló que personal de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos mantiene la limpieza permanente de plazas y espacios públicos del Centro Histórico, mientras que las brigadas especializadas en atención por lluvias realizan labores de desazolve y limpieza de coladeras en distintos puntos de la ciudad. Precisó que estos trabajos se desarrollan de manera coordinada con las direcciones de Servicios Municipales, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Protección Civil Municipal.

“Es una suma de esfuerzos para mantener la movilidad, prevenir afectaciones y asegurar que la ciudad continúe funcionando con normalidad durante y después de las precipitaciones”, señaló Jaime Mendieta.

El funcionario añadió que las cuadrillas de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos permanecieron laborando durante toda la noche para que la ciudadanía encontrara este lunes una ciudad en mejores condiciones de limpieza, movilidad y seguridad.