USUARIOS DE UBR UNO EN SOLEDAD VIVEN EXPERIENCIA CULTURAL A TRAVÉS DE CAMPAMENTO

• Visitaron la galería del pintor soledense, José Cruz García Rocha, el Museo Francisco Cossío y disfrutaron de una jornada recreativa en el balneario Gogorrón, gracias a las gestiones del DIF Municipal.

Como parte del compromiso de brindar atención cercana e incluyente a los sectores más vulnerables, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, continúa el campamento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 1 con una serie de visitas culturales y recreativas que fortalecen el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de sus usuarias y usuarios, respondiendo con ello a la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar oportunidades que mejoren la calidad de vida de todas y todos.

Durante la Semana Cultural y de Visitas Guiadas, las niñas y niños participantes recorrieron la galería del reconocido pintor soledense, José Cruz García Rocha, en la comunidad de Purísima, donde apreciaron su obra de talla internacional y disfrutaron de un entorno natural que favoreció momentos de relajación y esparcimiento. Asimismo, visitaron el Museo Francisco Cossío, en el que conocieron exposiciones de arte clásico, contemporáneo y prehispánico, despertando su interés por la cultura y viviendo una experiencia enriquecedora gracias a las facilidades brindadas para su traslado.

Las actividades también incluyeron una jornada recreativa en el balneario Gogorrón, donde usuarias y usuarios con discapacidad motora, visual, auditiva e intelectual disfrutaron de las aguas termales y de las albercas en un ambiente de convivencia, demostrando que la inclusión se construye generando espacios accesibles para todas y todos;. El ingreso fue posible gracias a las gestiones realizadas por la presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, quien mantiene el compromiso de impulsar acciones que favorezcan el desarrollo, la recreación y la participación plena de las personas con discapacidad.

Con este tipo de experiencias, el Gobierno Municipal y el DIF de Soledad refrendan su cercanía con las familias, promoviendo actividades que fortalecen la inclusión social, el aprendizaje y el bienestar de quienes más lo necesitan, consolidando un municipio donde todas y todos tienen la oportunidad de desarrollarse plenamente.