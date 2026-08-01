ÁREA OPERATIVA APLICA BACHEO Y CONTRIBUYE AL BIENESTAR EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE SOLEDAD

– Cada semana, se atienden de 3 a 6 colonias o comunidades; las zonas intervenidas más recientes, fueron colonias Arboledas, San José, Cabecera y San Francisco de Asís, además de la localidad San José del Barro.

Por encomienda del Presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, el Área Operativa del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene un plan de intervención con bacheo en todas las vialidades que requieren rehabilitación menor, con el objetivo de generar infraestructura adecuada para la seguridad y la protección del patrimonio ciudadano; en promedio, son atendidas por semana, de tres a seis colonias con este programa de reparación mediante bacheo.

El responsable del Área Operativa, Eduardo Salas Rodríguez, subrayó que todos los sectores, colonias y comunidades, reciben la visita de la cuadrilla de bacheo, además de que se atienden de manera directa las peticiones ciudadanas, en un esfuerzo por favorecer a todas las familias con los servicios básicos esenciales que brinda la administración, generando un cambio positivo en la cotidianidad de las personas.

Especificó que esta semana, la colonia San José recibió intervención importante en las calles San Juan Bosco, San Felipe; asimismo, la localidad San José del Barro, con apoyo en las calles Miguel Hidalgo en los límites con el Circuito Potosí. Otra zona rehabilitada, fue la cabecera municipal en la calle Negrete, tras peticiones realizadas en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Agregó que otras colonias visitadas por la cuadrilla, fue San Francisco en la calle Constitución de 1857 y Lucio González, al igual que Urbana Las Arboledas, donde personal desplegó labores con el compromiso de ofrecer una mejora en las vialidades, garantizando un rodamiento seguro durante su paso.

Así, el Ayuntamiento de Soledad consolida estrategias de bienestar social, a través de garantizar los servicios públicos básicos en todo el municipio, contribuyendo a la seguridad, al desarrollo económico y a la tranquilidad de las familias.