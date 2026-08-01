GOBIERNO DE SOLEDAD PROYECTA ENTREGAR 500 ESCRITURAS DE PREDIOS A FAMILIAS DURANTE 2026

– El Instituto Municipal de Vivienda trabaja en la regularización de 102 sectores y fraccionamientos, de los cuales algunos tienen significativo avance en su reconocimiento jurídico.

Más de siete mil familias reciben atención a través de los programas “En Regla tu Casa” y Regularización de Asentamientos Irregulares que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mediante el Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI), con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio y abrir la puerta a un desarrollo urbano ordenado en beneficio del crecimiento y futuro de quienes habitan en el territorio municipal.

Como parte de la visión de cercanía y atención permanente que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal mantiene acompañamiento a habitantes de colonias y ejidos que por años han esperado regularizar sus predios; actualmente se trabaja en 102 sectores y fraccionamientos. Además, se informa que se trabaja en la pronta autorización de proyectos en El Huizache, Emiliano Zapata, Las Vías y División del Norte, ubicadas en Ejido Rancho Nuevo, donde se proyecta beneficiar a 188 familias con la obtención de sus escrituras.

La directora del Instituto, Dayana Anahí Rosas Rodríguez detalló que el área a su cargo brinda atención tanto en la cabecera municipal como en comunidades y ejidos como El Zapote, Soledad y Rancho Nuevo, apoyando principalmente a personas de bajos recursos que adquirieron un inmueble de manera irregular hace más de cinco años y buscan regularizar su situación; de mantenerse el avance previsto, este año podrían entregarse hasta 500 escrituras, superando las 304 otorgadas durante el primer año de la actual administración.

Puntualizó que también continúa el acompañamiento para la regularización del ejido San Francisco, conocido como Rivas Guillén, donde el Ayuntamiento funge como intermediario entre las instancias agrarias para impulsar este proceso: “invitamos a las familias a acercarse al Instituto Municipal de Vivienda para verificar cualquier documento antes de realizar pagos, porque queremos proteger su patrimonio y brindarles la orientación correcta para que obtengan una verdadera certeza jurídica”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de atender a las familias, impulsando el acceso a la certeza jurídica como una herramienta para fortalecer su patrimonio y mejorar su calidad de vida; el cambio que transforma continúa acercando soluciones reales a quienes más lo necesitan, mediante un gobierno cercano que trabaja para brindar seguridad y bienestar a la población.