Enrique Galindo clausura Campamento de Verano 2026 con la participación de más de 800 niñas y niños

El Alcalde encabezó el cierre de las actividades realizadas en los 11 Centros de Desarrollo y Aprendizaje del Gobierno de la Capital, donde las y los participantes disfrutaron de experiencias recreativas, deportivas, culturales y educativas durante el periodo vacacional.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos clausuró este viernes el Campamento de Verano 2026, en el que participaron más de 800 niñas y niños de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA) del Gobierno de la Capital, quienes durante el periodo vacacional fortalecieron su desarrollo integral mediante actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.

Los campamentos se realizaron en los 11 Centros de Desarrollo y Aprendizaje que opera el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con el propósito de ofrecer a las familias espacios seguros y de aprendizaje durante el periodo de asueto escolar. Como parte del programa, las y los participantes realizaron visitas al cine y al Zoológico de Mexquitic, donde se llevó a cabo la ceremonia de clausura.

Para el desarrollo de las actividades se contó con la coordinación de diversas áreas del Gobierno de la Capital, lo que permitió brindar un campamento seguro y de calidad. Además, cada participante recibió un kit integrado por mochila, termo, playera y gorra conmemorativos. Como parte del fortalecimiento del programa, por primera vez el personal de los CDA recibió capacitación en primeros auxilios y durante todo el campamento se contó con el acompañamiento de los Boy Scouts.

Las actividades concluyeron con un recorrido por el Zoológico de Mexquitic, donde su directora, Maru Vilet, compartió con las niñas y los niños información sobre la protección de los animales, especialmente de las especies en peligro de extinción, así como la importancia del cuidado del medio ambiente. Con este tipo de programas, el Gobierno de la Capital fortalece el desarrollo integral de la niñez mediante espacios de convivencia, aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional.